Установлено имя летчика-красноармейца, пропавшего в годы войны в лесах Тверской области

В Тверской области установили имя лётчика, останки которого подняли в Зубцовском районе Фото: Vk/Николай Ивлев

В Тверской области установили имя лётчика, останки которого летом прошлого года подняли поисковики в лесах Зубцовского района.

- Уже тогда, в лесу, было мало сомнений о его личности. Сейчас отписались из архива. Сомнений нет. Знакомьтесь! Младший лейтенант Биказов, Георгий Григорьевич. 1915 года рождения, уроженец Смоленщины, - написал в соцсети представитель НИ ВПЦ "Подвиг" поисковик Николай Ивлев.

Тверские поисковики из научно-исторического военно-патриотического центра "Подвиг" работали совместно с московскими коллегами на месте крушения штурмовика Ил-2. Он был подбит и упал в Зубцовском районе.

Ил-2 называют самым массовым боевым самолетом в истории авиации, всего было выпущено свыше 36 тысяч штурмовиков. "Летающий танк" участвовал в боях на всех фронтах Великой Отечественной войны.