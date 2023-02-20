В честь Дня защитника Отечества Тверской театр драмы представит постановку «Вечно живые»

Покажут драму на большой сцене театра 23 и 24 февраля. Фото: ПТО

В честь Дня защитника Отечества Тверской театр драмы представит зрителям постановку «Вечно живые». 16+

Это драма, написанная советским драматургом и сценаристом Виктором Розовым во время Великой Отечественой войны, в 1943-м году, история от очевидца, записанная Розовым в отпуске после ранения. Впоследствии по ней был снят знаменитый фильм режиссёра Михаила Калатозова «Летят журавли», лауреат «Золотой пальмовой ветви» Международного Каннского кинофестиваля.

Спектакль поставил главный режиссёр ТАТД Александр Павлишин. В спектакле будут задействованы заслуженный артист России Андрей Журавлёв, народная артистка России Ирина Андрианова, актёры Дарья Осташевская, Алексей Майский, Павел Петров, Никита Бахметьев, Яна Голубева, Дарья Плавинская.

Покажут драму на большой сцене театра 23 и 24 февраля.