В Твери директора ЧОПа обвиняют в подкупе размером в 1,8 млн рублей

Мужчину поместили под арест, дело передано в суд. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Твери завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего директора одной из частных охранных организаций в коммерческом подкупе в особо крупном размере(ч. 4 ст. 204 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Тверской области, в июне 2022 года 42-летний директор ЧОП подкупил руководителей другой частной охранной организации. Он хотел, чтобы конкуренты отказались от участия в электронных торгах на оказание охранных услуг. Злоумышленник посулил им за это 1 миллион 800 тысяч рублей, но передать успел лишь "первый взнос" - 150 тысяч рублей.

Подкупаемые действовали совместно с УМВД по Тверской области в рамках оперативных мероприятий. Полицейские выявили преступление и мужчину поместили под арест. Арест также наложен на его имущество.

Сейчас Прокуратурой Тверской области утверждено обвинительное заключение по данному делу. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, дело направлено в Центральный районный суд Твери для рассмотрения по существу.