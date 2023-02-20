За выходные на дорогах Тверской области остановили 43 пьяных водителя

Госавтоинспекторы остановили 43 пьяных водителя Фото: Виктория ТУШКОВА

В минувшие выходные с 17 по 19 февраля на дорогах Тверской области состоялись проверки водителей на состояние опьянения.

За время рейда госавтоинспекторами было остановлено 43 водителя с признаками опьянения, 6 из них - в Твери. В отношении нарушителей составлены необходимые материалы.

Госавтоинспекция Тверской области призывает граждан своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Звоните по телефону полиции 02, 102 или 112.