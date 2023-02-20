В Твери исполнилось 102 года Марии Макаровой

Поздравляем долгожительницу. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

20 февраля 102 года исполнилось жительнице Твери, ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла Марии Ивановне Макаровой. С днем рождения Марию Ивановну поздравил губернатор Игорь Руденя.

- На тверской земле с особым уважением относятся к землякам - ветеранам Великой Отечественной войны. Вы и Ваши товарищи отстояли нашу Родину от врага, восстановили страну и сделали её сильнейшей державой. Ваш труд в военное и мирное время стал частью выдающихся традиций патриотизма, которые мы приняли от вашего поколения, - отметил в поздравлении Игорь Руденя.

Мария Макарова родилась в деревне Дудинец Рамешковского района. После окончания школы поступила в Новгородский педагогический институт. Но из-за войны она не смогла там доучиться. В то время Мария Ивановна трудилась в колхозе в родной деревне.

После войны окончила Калининский химико-технологический техникум, продолжила трудовой путь на предприятии «Химволокно» и в других организациях.

Мария Ивановна удостоена медали «Ветеран труда» и других госнаград.