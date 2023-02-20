Житель Тверской области отдохнул в сауне за 200 000 рублей

С чужого счета мужчина украл 746 000 рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию обратился 52-летний житель Бежецка и сообщил, что с его счета похищено 746 000 рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что заявитель отдал телефон в пользование своему работнику, однако мобильное приложение не заблокировал. Мужчина пошел в гости к сестре, где ее сожитель заметил поступление средств и, воспользовавшись ситуацией, перевел средства себе на счет.

На похищенные деньги мужчина решил отдохнуть: заказал номер в гостинице, потратился на такси, дорогой алкоголь, помылся в сауне за 200 000 рублей.

Оставшиеся деньги, 262 000 рублей, после задержания он вернул.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под арестом.