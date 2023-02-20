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НовостиОбщество20 февраля 2023 10:42

В Тверской области сменился номер телефона единого контакт-центра

Консультации по социальным вопросам осуществляются по новому номеру
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Консультации по социальным вопросам осуществляются по новому номеру

Консультации по социальным вопросам осуществляются по новому номеру

Фото: Татьяна Коркина

Социальный фонд России как оператор информационной системы "Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами" (ЕКЦ) сообщает, что с 22 февраля 2023 года номер 8-800-600-00-00 прекращает действие.

С 23 февраля 2023 года прием звонков в ЕКЦ будет осуществляться по номеру 8-800-100-00-01. По номеру ЕКЦ можно проконсультироваться по социальным вопросам, узнать о мерах поддержки, предоставляемых Социальным фондом РФ, а также ГКУ "Центр выплат "Тверская семья".