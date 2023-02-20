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НовостиПроисшествия20 февраля 2023 10:38

В Тверской области сожитель украл золото у женщины и сдал в ломбард

Ущерб составил 21 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Злоумышленника задержала полиция

Злоумышленника задержала полиция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть обратилась жительница села Никольское Калининского района с заявлением о пропаже золотых украшений на общую сумму 21 000 рублей.

В ходе осмотра квартиры потерпевшей сотрудники полиции не обнаружили следов взлома, преступник свободно проник в жилище через входную дверь.

Полицейские установили, что к краже может быть причастен сожитель женщины. В ходе розыска подозреваемый был задержан. Мужчина признался, что похищенное сдал в ломбард.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.