В Тверской области сожитель украл золото у женщины и сдал в ломбард

Злоумышленника задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть обратилась жительница села Никольское Калининского района с заявлением о пропаже золотых украшений на общую сумму 21 000 рублей.

В ходе осмотра квартиры потерпевшей сотрудники полиции не обнаружили следов взлома, преступник свободно проник в жилище через входную дверь.

Полицейские установили, что к краже может быть причастен сожитель женщины. В ходе розыска подозреваемый был задержан. Мужчина признался, что похищенное сдал в ломбард.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.