Тверская компания стала участником Международной выставки оборонной промышленности в ОАЭ

Для российских компаний отведен отдельный павильон на выставке. Фото: ПТО

Компания из Твери по приглашению АО «Рособоронэкспорт» корпорации Ростех принимает участие в Международной выставке оборонной промышленности IDEX 2023 в Абу-Даби (ОАЭ).

- В этом году впервые для российской экспозиции выделен отдельный павильон, - сообщила пресс-служба областного правительства. - Здесь представлено более 200 образцов вооружения и военной техники, боеприпасов и экипировки.

Участвующая в выставке тверская компания известна тем, что разработала четыре комплекса: тактико-огневой подготовки; мишеней для беспилотных летательных аппаратов; видеонаблюдения мишени; получения метеоданных. Напомним, они получили одобрение Министерства обороны РФ к проведению испытаний.