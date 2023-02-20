Жителей Твери приглашают на Казачью Масленицу Фото: Казачье общество "Тверская станица"

Массовые Масленичные гулянья организует в Твери Казачья община "Тверская станица". Праздник состоится 26 февраля на площади у храма священномученика Феддея, в Твери на улице Кропоткина, 78, у Восточного моста.

Празднование начнется в 9:00 с Божественной литургии.

Торжественное построение и открытие праздника - в 11:30.

С 11:40 до 14:00 будет организована спортивно-развлекательная программа, выставка пожарной техники, катание на лошадях.

С 12:00 будет работать полевая кухня.