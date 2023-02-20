На перекрестке в Твери водитель на иномарке врезался в сугроб

Водитель уходил от столкновения со скорой и врезался в сугроб Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ДТП произошло поздно вечером, 19 февраля, на пересечении Волоколамского проспекта и улицы Склизкова.

На перекресток на красный сигнал светофора выехала скорая помощь со включенным проблесковым маячком, машина ехала в сторону горбольницы №6. В этот момент водитель на иномарке ехал по Волоколамскому проспекту в сторону центра города.

Избегая столкновения водитель легкового автомобиля вывернул руль и уехал в сугроб рядом с автобусной остановкой.

Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения.

На записях видно, как к месту ДТП подъехала другая скорая для оказания помощи водителю автомобиля.

Видео опубликовано в группе "Подслушано у водителей. Тверь".