На перекрестке в Твери водитель на иномарке врезался в сугроб

Водитель уходил от столкновения со скорой и врезался в сугроб
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
ДТП произошло поздно вечером, 19 февраля, на пересечении Волоколамского проспекта и улицы Склизкова.
На перекресток на красный сигнал светофора выехала скорая помощь со включенным проблесковым маячком, машина ехала в сторону горбольницы №6. В этот момент водитель на иномарке ехал по Волоколамскому проспекту в сторону центра города.
Избегая столкновения водитель легкового автомобиля вывернул руль и уехал в сугроб рядом с автобусной остановкой.
Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения.
На записях видно, как к месту ДТП подъехала другая скорая для оказания помощи водителю автомобиля.
Видео опубликовано в группе "Подслушано у водителей. Тверь".