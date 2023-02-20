57-летняя женщина пострадала в ДТП на трассе М-10 в Тверской области

В ДТП пострадала женщина Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП произошло 20 февраля на 174 км трассы М-10 "Россия" под Тверью. Две машины столкнулись на Мигаловской эстакаде.

- Водитель на автомобиле "Форд Фокус" столкнулся с автомобилем "Фольксваген Поло", - сообщили в УГИБДД России по Тверской области.

Всего, по информации очевидцев, на мосту столкнулись пять машин. Движение в строну Москвы было затруднено. Сейчас полосу уже освободили.

В ДТП пострадала 57-летняя женщина-пассажирка "Фольксвагена". С травмами ее доставили в больницу скорой помощи в Твери.