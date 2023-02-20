Жителя Тверской области осудили за убийство знакомого

Жителя Тверской области отправили в колонию на 8,5 лет Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Тверской области вынесен приговор жителю Калязинского района, обвиняемому в убийстве.

Следствием и судом установлено, что вечером, 15 ноября 2021 года, в доме деревни Раменье Калязинского района пьяный мужчина убил знакомого из огнестрельного оружия.

По уголовному делу с участием руководителя следственного отдела и следователя СКР, сотрудников УМВД проведены следственные действия, допрошены свидетели, проведены экспертизы.

По статье "Убийство" осужденный получил 8,5 лет колонии строгого режима.