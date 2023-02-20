Чучело масленицы сожгут в Твери 26 февраля

С 20 февраля началась Масленичная неделя Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 20 февраля, началась Масленичная неделя. Праздник продлится до 26 февраля, а с 27-го начнётся Великий пост.

Главный обычай масленичного понедельника - выпекание первого блина. Обычно он приходился на помин усопших родственников и его отдавали малоимущим.

Во вторник молодежь собиралась на смотрины, чтобы пообщаться с потенциальным женихом или невестой.

В среду зять ходил к теще на блины.

С четверга начиналась Широкая Масленица. Народ гулял и веселился, отложив домашние дела.

В пятницу зять звал тёщу на блины с ответным визитом.

В субботу собирались на золовкины посиделки.

В воскресенье устраивали шумные гулянья, провожали зиму, встречали весну и жгли чучело Масленицы. А еще просили прощения.

Прощеное Воскресенье - самый важный день всей Сырной седмицы. В воскресенье совершалось заговенье перед Великим постом. Также, в этот день было принято поминать усопших и посещать кладбища.

26 февраля в Твери и области будут организованы Масленичные гуляния с сжиганием чучела. Также в городе определены места продажи блинов и праздничных сувениров.