Чучело масленицы сожгут в Твери 26 февраля

С 20 февраля началась Масленичная неделя
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В понедельник, 20 февраля, началась Масленичная неделя. Праздник продлится до 26 февраля, а с 27-го начнётся Великий пост.
Главный обычай масленичного понедельника - выпекание первого блина. Обычно он приходился на помин усопших родственников и его отдавали малоимущим.
Во вторник молодежь собиралась на смотрины, чтобы пообщаться с потенциальным женихом или невестой.
В среду зять ходил к теще на блины.
С четверга начиналась Широкая Масленица. Народ гулял и веселился, отложив домашние дела.
В пятницу зять звал тёщу на блины с ответным визитом.
В субботу собирались на золовкины посиделки.
В воскресенье устраивали шумные гулянья, провожали зиму, встречали весну и жгли чучело Масленицы. А еще просили прощения.
Прощеное Воскресенье - самый важный день всей Сырной седмицы. В воскресенье совершалось заговенье перед Великим постом. Также, в этот день было принято поминать усопших и посещать кладбища.
26 февраля в Твери и области будут организованы Масленичные гуляния с сжиганием чучела. Также в городе определены места продажи блинов и праздничных сувениров.