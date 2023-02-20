В Тверской области за выходные произошло 10 ДТП с пострадавшими

В ДТП за выходные пострадали 12 человек Фото: УГИБДД России по Тверской области

На территории Тверской области за минувшие выходные, с 17 по 19 февраля, произошло 10 ДТП, в которых два человека погибли и 12 пострадали, в том числе один ребенок.

Смертельная авария произошла 19 февраля около 9 часов 50 минут на 243 км трассы М-9 "Балтия" в Ржевском округе.

Водитель автомобиля "Митсубиси Оутлендер" выехал на полосу дороги предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "Опель Мовано". "Опель" отбросило во встречную фуру.

В результате ДТП водитель и пассажир "Опель Мовано" скончались на месте происшествия до приезда оперативных служб.