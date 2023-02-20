Двое жителей Тверской области имели водительские права, стоя на учете в медучреждении

Действие водительских прав прекращено через суд Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Прокуратурой Заволжского района города в ходе проверки установлено, что у двух жителей Твери, страдающих заболеванием, вызванным употреблением алкоголя, и находящихся на учете в медицинском учреждении, имеются водительские удостоверения.

Это создает реальную угрозу безопасности дорожного движения и может привести к дорожно-транспортным происшествиям.

Прокурором направлены в суд административные исковые заявления о прекращении права граждан на управление транспортными средствами. Требования удовлетворены, решения суда не вступили в законную силу.