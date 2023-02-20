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НовостиОбщество20 февраля 2023 6:09

Двое жителей Тверской области имели водительские права, стоя на учете в медучреждении

У них обнаружены противопоказания
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Действие водительских прав прекращено через суд

Действие водительских прав прекращено через суд

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Прокуратурой Заволжского района города в ходе проверки установлено, что у двух жителей Твери, страдающих заболеванием, вызванным употреблением алкоголя, и находящихся на учете в медицинском учреждении, имеются водительские удостоверения.

Это создает реальную угрозу безопасности дорожного движения и может привести к дорожно-транспортным происшествиям.

Прокурором направлены в суд административные исковые заявления о прекращении права граждан на управление транспортными средствами. Требования удовлетворены, решения суда не вступили в законную силу.