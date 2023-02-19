Нейросеть Midjourney сгенерировала человеческий облик Твери, наряду с другими городами России

Такой Midjourney увидела Тверь. Фото: Midjourney

В телеграмм-канале нейросети Midjourney появилось много изображений городов России. Среди них есть и Тверь. По мнению нейросети, Тверь — это молодая женщина с ярко выраженными южно-славянскими чертами лица. Можно предположить, что она - сербка.

Почему нейросеть такой увидела Тверь? Ведь другие города представлены и мужчинами, и старцами?

Просто Midjourney использует словесное описание желаемого изображения, после чего пользователю предлагается выбрать лучшее из четырёх сгенерированных программой изображений. Ну вот, кто-то из тестировщиков программного обеспечения, а им может стать любой житель нашей планеты, заложил именно такое описание.

Среди образов городов есть и Москва, и Ярославль, и многие другие.

Midjourney — это программное обеспечение, создающее изображения по текстовым описаниям. Автор - ученый и предприниматель Дэвид Хольц. Он окончил факультета прикладной математики университета Северной Каролины в Чапел-Хилл, США.