Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 февраля 2023 13:28

Метеорологи Твери обещают похолодание ниже 20 градусов

Их федеральные коллеги ниже 18 градусов не прогнозируют
Олег ХАДАЕВ
Февраль ещё обещает удивить. По крайней мере, в этом уверены метеорологи.

Февраль ещё обещает удивить. По крайней мере, в этом уверены метеорологи.

Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В ночь с 21 на 22 февраля метеорологи обещают самое сильное похолодание на грядущей неделе в Твери.

Тверской гидрометцентр прогнозирует в эту ночь с -18 до -23 градусов ниже ноля.

Их федеральные коллеги — Росгидромет — ниже 18 градусов в этот же период не обещают.

Gismeteo остановился на -16 градусах по Цельсию.

Что же, через двое суток узнаем, кто из погодных наблюдателей оказался более точным в своих прогнозах...