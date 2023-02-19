Метеорологи Твери обещают похолодание ниже 20 градусов

Февраль ещё обещает удивить. По крайней мере, в этом уверены метеорологи. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В ночь с 21 на 22 февраля метеорологи обещают самое сильное похолодание на грядущей неделе в Твери.

Тверской гидрометцентр прогнозирует в эту ночь с -18 до -23 градусов ниже ноля.

Их федеральные коллеги — Росгидромет — ниже 18 градусов в этот же период не обещают.

Gismeteo остановился на -16 градусах по Цельсию.

Что же, через двое суток узнаем, кто из погодных наблюдателей оказался более точным в своих прогнозах...