Метеорологи Твери обещают похолодание ниже 20 градусов

Февраль ещё обещает удивить. По крайней мере, в этом уверены метеорологи.
Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
В ночь с 21 на 22 февраля метеорологи обещают самое сильное похолодание на грядущей неделе в Твери.
Тверской гидрометцентр прогнозирует в эту ночь с -18 до -23 градусов ниже ноля.
Их федеральные коллеги — Росгидромет — ниже 18 градусов в этот же период не обещают.
Gismeteo остановился на -16 градусах по Цельсию.
Что же, через двое суток узнаем, кто из погодных наблюдателей оказался более точным в своих прогнозах...