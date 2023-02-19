На трассе «Балтия» водитель Мицубиси спровоцировал смертельное ДТП

Фото с места смертельного ДТП от ГИБДД и Романа Крылова.

Сегодня, 19 февраля, на 243 километре трассы М-9 «Балтия», в Ржевском районе Тверской области, произошло смертельное ДТП.

Автомобиль Мицубиси Аутлендер, управляемый 42-летним мужчиной, при обгоне на заснеженной трассе, совершил касательное столкновение с автомобилем Опель.

Опель выкинуло на встречку, где он столкнулся с грузоперевозчиком Скания.

В результате столкновения в Опеле на месте погибла семейная пара из Нелидова — водитель 62 лет и пассажирка 57 лет. Больше никто не пострадал.

На происшествие в соцсети отреагировал и глава Ржевского муниципального округа Роман Крылов:

«Сегодня в 10 утра на 243 км трассы М9 произошло два дорожно-транспортных происшествия. Микроавтобус Опель столкнулся с фурой, семейная пара - жители Нелидовского района, находившаяся в микроавтобусе, к сожалению, погибла.

На этом же участке дороги во втором ДТП автомобиль BMW выехал с трассы, пострадало три человека. Все живы, медицинская помощь не понадобилась. На месте аварий работают все службы.

Уважаемые жители, прошу вас будьте аккуратны на дороге, выбирайте скоростной режим, по возможности воздержитесь от поездок при неблагоприятных условиях погоды. Берегите себя и своих близких!»