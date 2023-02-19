Одна из центральных магистралей Твери - набережная Афанасия Никитина. Напоминает заброшенную дорогу. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Жители Твери жалуются на неочищенные после снегопада улицы. Судя по фотографиям, которые они присылают, заснежены не только окраины, что традиционно, но и центральные улицы и магистрали.

Судя по метеорадару Gismeteo, осадков в ближайшее время не ожидается, но расчистки улиц не видно.

Автомобилисты надеются, что к утру понедельника — началу короткой рабочей недели — улицы всё-таки расчистят.