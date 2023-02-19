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НовостиОбщество19 февраля 2023 11:55

Жители Твери жалуются на неочищенные после снегопада улицы

Заснежены не только окраины, но и центральные магистрали
Олег ХАДАЕВ
Одна из центральных магистралей Твери - набережная Афанасия Никитина. Напоминает заброшенную дорогу.

Одна из центральных магистралей Твери - набережная Афанасия Никитина. Напоминает заброшенную дорогу.

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Жители Твери жалуются на неочищенные после снегопада улицы. Судя по фотографиям, которые они присылают, заснежены не только окраины, что традиционно, но и центральные улицы и магистрали.

Судя по метеорадару Gismeteo, осадков в ближайшее время не ожидается, но расчистки улиц не видно.

Автомобилисты надеются, что к утру понедельника — началу короткой рабочей недели — улицы всё-таки расчистят.

Это фрагмет карты метеорадара Gismeteo. Синие области - зоны осадков. Над Тверью, как видите, осадков не ожидается.

Это фрагмет карты метеорадара Gismeteo. Синие области - зоны осадков. Над Тверью, как видите, осадков не ожидается.