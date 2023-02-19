Под Тверью водитель Альфа Ромео спровоцировал столкновения с двумя автомобилями

Фото с места ДТП, сделанные сотрудниками УГИБДД по Тверской области.

Сегодня, 19 февраля, под Тверью, на автодороге Змеево — Кушалино — Хохловка столкнулись три автомобиля.

По версии сотрудников ГИБДД, 39-летний водитель автомобиля Альфа Ромео не справился с управлением и совершил касательное столкновение со встречным автомобилем Киа Рио под управлением мужчины 1996 года рождения.

После этого столкновения Альфа Ромео столкнулся лоб в лоб с автомобилем Рено Логан, которым управлял мужчина 1981 года рождения.

В результате ДТП пострадали пассажирка Альфа Ромео,1983 года рождения и водитель Логана. Женщину увезли в Больницу скорой медицинской помощи в Тверь.