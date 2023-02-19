В центре Твери пляшут Камаринскую

Сегодня в Доме народного Творчества русских плясок будет много. Фото: ТОДНТ/Вика Перова

Сегодня, 19 февраля 2023 года, в в Тверском областном Доме народного творчества проходит XII Межрегиональный конкурс по русской традиционной пляске «Молодо-зелено, погулять велено».

Исполнители демонстрируют мастерство хореографии, танцуя Камаринскую, барыню, казачок, кадриль, хоровод, и цыганские пляски…

В перерыве между конкурсными просмотрами участников ждет Вечерка: песни, русские народные игры, забавы и пляски под гармонь.

Пройдет мастер-класс для руководителей и участников фольклорных коллективов по традиционной пляске «Фольклорная хореография. Диалог с телом». Ведущая — Карлова Ульяна Сергеевна, этнохореограф, победитель Всероссийского фестиваля-конкурса традиционного народного танца «Перепляс» 2021 года, г. Москва.

Возглавляет жюри конкурса Алексей Шилин — Заслуженный работник культуры Российской Федерации, профессор, вице-президент Российского Национального Комитета Европейской фольклорной культурной организации (EFCO), организатор и руководитель Всероссийского фестиваля-конкурса традиционного народного танца «Перепляс», Москва.

Организаторы и учредители: Министерство культуры Тверской области, Тверской областной Дом народного творчества. Конкурс проходит по адресу: площадь Святого Благоверного Князя Михаила Тверского, д. 3.