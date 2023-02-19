Коронавирус возвращается в Тверскую область. Фото: Олег УКЛАДОВ

На утро 19 февраля 2023 года коронавирусом в Тверской области заболело 225 человек. Таковы данные оперативного штаба.

За этот же период выздоровело 32 человека. Госпитализированных среди заболевших за этот период нет.

Скончавшихся тоже нет. Всего же умерших в регионе с момента начала пандемии 2772 человека.

На сегодняшний день на больничном с COVID-19 в Тверской области находится 1543 пациента. Это больше на 193 человека, чем было сутками ранее.