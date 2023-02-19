У жителя Торжка угнали автомобиль с оставленными ключами в замке зажигания

Об угнанном автомобиле напоминали только следы на снегу. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

28-летний новотор (житель Торжка - Ред.) приехал домой на обед и оставил свой ВАЗ-2115 на привычном месте с ключом в замке зажигания.

Через какое-то время он вышел и, подходя к машине, заметил, что в салоне находится посторонний. Владелец авто попытался помешать злоумышленнику, но угонщик повёл себя дерзко: быстро завёл автомобиль и уехал. Мужчина немедленно позвонил в полицию.

Полицейские Торжка выполнили все предписанные действия.

Через какое-то время автомобиль был остановлен сотрудниками ГИБДД на одной из улиц Торжка. За рулём находился 34–летний ранее неоднократно судимый местный житель.

Теперь впереди суд и возможное заключение сроком на пять лет.