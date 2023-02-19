В художественной галерее Осташкова вяжут маскировочные сети для СВО

За плетением маскировочных сетей и ёжиков. Фото: VK/Художественная галерея Осташков

В муниципальной галерее Осташкова вяжут маскировочные сети для защиты воинов — участников Специальной военной операции.

«У нас в художественной галерее началась работа по вязанию маскировочных сетей. Ждём всех желающих помочь. Пишите в ЛС (личные сообщения — Ред.) или в сообщениях группы и мы с вами свяжемся, и договоримся, - гласит пост, выложенный в группе галереи в соцсети, - Огромное спасибо уже всем откликнувшимся, и за ткань, и за рамки, и за сетки, и за рабочие руки. Все вместе мы всё и всех победим!»

Маскировочную сеть с рисунком, который вяжут осташковские мастерицы, используют для маскировки живой силы и техники в зимне-весенний период.

Кстати, там же прошёл мастер-класс по вязанию из пряжи Пуффи. Это игрушка-подушка Ёжик.

«Решено отправить ëжиков ребятам в зону СВО. Кусочек тепла, мягкости и уюта им там не помешают» - пишут организаторы мастер-класса.

Так держать!