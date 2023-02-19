Под Тверью пройдут соревнования внедорожников «Лебедушкино озеро»

Мороз спортсменам не помеха. Фото: vk.com/4x4lake

Сегодня, 19 февраля, в «Парке приключений Павлова» - это 155 км трассы М-10 в районе деревни Никифоровское, пройдут соревнования внедорожников «Лебедушкино озеро» (0+). Об этом сообщает администрация Твери на своём сайте.

Состязания пройдут в трех дисциплинах: джип-триал, трак-триал и спринт. Спортсмены будут покорять трассу для триала на джипах и грузовиках.

Свои силы в покорении бездорожья примут и пилоты в возрасте 10-17 лет.

Зрителям обещают детскую площадку, горку для катания на «ватрушках», тир, палатки с чаем и кофе.

Программа:

11.30 – торжественное открытие соревнований;

12.00 – начало соревнований (старт);

16.00 – награждение.

Вход 300 рублей. Для детей и подростков до 16 лет вход бесплатный.