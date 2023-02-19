Горело в Тверской области много где.
Фото: Дарья НАУМЕЦ
За сутки с 18 на 19 февраля 2023 года в Тверской области произошло шесть пожаров. Такие данные опубликованы в оперативной сводке Главного управления МЧС России по региону в 6:00 московского времени.
Вот где горело:
город Красный Холм, ул. Ново-Заводская;
деревня Борисово, Селижаровского муниципального округа;
деревня Поволжье, Ржевского муниципального округа;
в Твери на улице 1-я Соляная;
в деревне Старково, Калининского района;
в посёлке Селижарово на улице Станционная.