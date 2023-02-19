Горело в Тверской области много где. Фото: Дарья НАУМЕЦ

За сутки с 18 на 19 февраля 2023 года в Тверской области произошло шесть пожаров. Такие данные опубликованы в оперативной сводке Главного управления МЧС России по региону в 6:00 московского времени.

Вот где горело:

город Красный Холм, ул. Ново-Заводская;

деревня Борисово, Селижаровского муниципального округа;

деревня Поволжье, Ржевского муниципального округа;

в Твери на улице 1-я Соляная;

в деревне Старково, Калининского района;

в посёлке Селижарово на улице Станционная.