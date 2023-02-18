В Твери представят праздничную программу «Державы верные сыны»

Программу представят в ДК "Пролетарка". Фото: Александр ЖМУЛИН

23 февраля в Тверском областном Дворце культуры «Пролетарка» в честь Дня Защитника Отечества пройдёт праздничная программа «Державы верные сыны» (12+).

Подробности сообщила пресс-служба областного правительства.

На площадке перед ДК будет организована выставка технических возможностей Главного Управления МЧС России по Тверской области. А специалисты аэродрома Мигалово проведут для всех желающих урок по истории авиационных средств спасения.

Также гости праздника смогут увидеть показательные выступления по армейскому рукопашному бою, сборке – разборке оружия, принять участие в играх, перетягивании каната, викторинах.

Кроме того, в ДК пройдёт концерт творческих студий и коллективов «Пролетарки».

В центральном фойе Дворца культуры выставку представит Музей Калининского фронта.

Вход свободный.