Запрет на полёты беспилотников установлен над ЗАТО Озёрный в Тверской области

Над ЗАТО Озёрный запретили летать дронам. Фото: VK/Муниципальное-Образование Зато-Озёрный

Над территорией закрытого административно-территориального образования Озёрный в Тверской области введен запрет на полёты беспилотных летательных аппаратов различного типа весом более 150 грамм.

Об этом сообщается на официальной странице администрации ЗАТО Озёрный в соцсети. Уточняется, что для нарушителей запрета предусмотрены штрафы в размере 20 000 - 50 000 рублей.

Площадь муниципалитета закрытого типа составляет 232,44 кв. км. Известно, что там базируется ракетная подразделение Минобороны РФ и расположен военный городок.