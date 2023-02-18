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НовостиОбщество18 февраля 2023 10:38

14,7 тысяч вакансий открыто на предприятиях в Тверской области

Рассказываем, какие специалисты требуются
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
В регионе сейчас востребованы инженеры, слесари, операторы станков, а также медработники и педагоги.

В регионе сейчас востребованы инженеры, слесари, операторы станков, а также медработники и педагоги.

Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Сейчас на предприятиях Верхневолжья открыто около 14,7 тыс. вакансий. При этом за январь областная служба занятости помогла найти работу 324 жителям региона.

Больше всего в нашей области сейчас востребованы инженеры, слесари, операторы автоматических и полуавтоматических линий, станков и установок, швеи, техники, фасовщики и другие. Всего заявлено более 4 тыс. таких рабочих мест.

Также вакансии предлагаются в сферах здравоохранения, спорта, социального обеспечения, строительства, транспорта.

Востребованными продолжают оставаться врачи, фельдшеры и медсестры, соцработники, воспитатели, учителя, педагоги дополнительного образования.

- Трудоустройство коренных жителей Верхневолжья на местные предприятия обозначено губернатором Игорем Руденей в числе региональных приоритетов, - напоминает пресс-служба областного правительства. - Важную роль в этом играют центры занятости, через которые можно найти работу, пройти программы обучения, повышения квалификации.