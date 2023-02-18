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НовостиОбщество18 февраля 2023 9:58

В Тверской области инспектор ГИБДД перекрыл дорогу, чтобы помочь дедушке

Это произошло в Вышнем Волочке
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Очевидцы сняли момент, как инспектор подъехал, чтобы помочь дедушке. Фото: VK/ Вышний Волочёк - говорим и показываем

Очевидцы сняли момент, как инспектор подъехал, чтобы помочь дедушке. Фото: VK/ Вышний Волочёк - говорим и показываем

На этой неделе, 16 февраля сотрудник областного УГИБДД на трассе "Москва - Санкт-Петербург" в Вышнем Волочке перекрыл автодвижение, чтобы оказать помощь пожилому человеку. Дедушка с заметным трудом шел по проезжей части, рискуя попасть под колеса.

Пресс-служба областного УМВД сообщила подробности этой истории и то, как зовут отзывчивого инспектора.

Это старший лейтенант полиции Елисей Винник. Он, увидев, что дедушка с опасностью для себя идет по шоссе, включил спецсигналы на своем служебном автомобиле и перекрыл движение. Затем инспектор посадил дедушку в патрульную машину, спросил его, не нуждается ли он в медицинской помощи, а потом, услышав отрицательный ответ, отвез пенсионера до его дома и передал родным.

Как оказалось, дедушка шёл из магазина в двух километрах от дома.