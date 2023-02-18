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НовостиЗдоровье18 февраля 2023 8:36

В Тверской области к утру 18 февраля за сутки коронавирусом заразились 230 человек

От COVID-19 за весь период пандемии в регионе скончались 2772 человека
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
В регионе в последние недели резко увеличилось количество заражений ковидом.

В регионе в последние недели резко увеличилось количество заражений ковидом.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным регионального оперштаба на 18 февраля в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 230 человек (вчера зафиксирован 231 случай заражения). Пик заболеваемости был 8 февраля 2022 года, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека.

Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 182 650 случаев заболевания COVID-19.

178 528 заразившихся излечились от инфекции. Из них 144 человека выздоровели за последние сутки.

На карантине сейчас - 1350 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 475 170, в том числе за последние сутки – 2 615.

2772 человек за время пандемии скончался. За минувшие сутки никто не умер.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

Графика: ПТО

Графика: ПТО