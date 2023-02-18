В Тверской области грабитель силой отобрал у мужчины 100 тысяч рублей

На мужчину с целью грабежа напал незнакомец.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Конаково был ограблен 49-летний мужчина. На него напал незнакомец и отобрал кошелек со 100 000 рублей.
Грабеж произошел, когда мужчина возвращался вечером из кафе домой.
- Сотрудники полиции опросили потерпевшего, составили описательный портрет предполагаемого злоумышленника. Изучали камеры видеонаблюдения. В ходе оперативно-разыскных мероприятий и грамотных действий сотрудников уголовного розыска удалось выйти на след злоумышленника. Им оказался 39-летний местный житель. Злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности, - сообщила пресс-служба областного УМВД.
Подозреваемый в ограблении задержан.
Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.