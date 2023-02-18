В Тверской области грабитель силой отобрал у мужчины 100 тысяч рублей

На мужчину с целью грабежа напал незнакомец. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Конаково был ограблен 49-летний мужчина. На него напал незнакомец и отобрал кошелек со 100 000 рублей.

Грабеж произошел, когда мужчина возвращался вечером из кафе домой.

- Сотрудники полиции опросили потерпевшего, составили описательный портрет предполагаемого злоумышленника. Изучали камеры видеонаблюдения. В ходе оперативно-разыскных мероприятий и грамотных действий сотрудников уголовного розыска удалось выйти на след злоумышленника. Им оказался 39-летний местный житель. Злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности, - сообщила пресс-служба областного УМВД.

Подозреваемый в ограблении задержан.

Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.