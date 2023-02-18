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НовостиОбщество18 февраля 2023 7:07

За сутки в Тверской области произошло семь пожаров

Об этом сообщило Главное управление МЧС в регионе
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Пожарные расчеты МЧС семь раз выезжали на тушение пожаров. Фото: МЧС

Пожарные расчеты МЧС семь раз выезжали на тушение пожаров. Фото: МЧС

ГУ МЧС России по Тверской области поделилось данными об обстановке в регионе за сутки. Сообщается, что пожарные расчеты выезжали на тушение семи пожаров.

Пожары произошли в домах на улице Пионерская в Сандово, в деревне Гряды в Вышневолоцком районе, в самом Вышнем Волочке на Ржевском тракте, на бульварах Цанова и Гусева в Твери, в деревне Малое Баранково в Бежецком районе. Плюс было еще одно возгорание мусора. Где. не сообщается.

Информации о том, что кто-то погиб на пожарах не поступало.