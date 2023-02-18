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НовостиОбщество18 февраля 2023 6:22

В Тверской области простятся с погибшим в ходе СВО Дмитрием Цыбульским

Его похоронят в Оленинском районе
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Уроженец Оленинского района Дмитрий Цыбульский погиб боях за Артемовск. Фото: VK/Оленино - наш дом

Уроженец Оленинского района Дмитрий Цыбульский погиб боях за Артемовск. Фото: VK/Оленино - наш дом

В ходе специальной военной операции, в боях за Артемовск (Бахмут), в составе ЧВК "Вагнер" погиб уроженец Оленинского района Дмитрий Цыбульский. Прощание с ним и похороны состоятся в понедельник. Об этом сообщили в паблике "Оленино - наш дом".

Дмитрий Цыбульский родился в марте 1988 года в деревне Шоптово, там же рос и учился в школе.

По решению родных, похоронят погибшего воина рядом с могилой его отца в Мостовой (деревня Береза).

Отпевание состоится в Храме Святого Равноапостольного Николая Японского в поселке Мирный 20 февраля в 11:00.