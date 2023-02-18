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НовостиОбщество18 февраля 2023 5:41

В Тверской области нашёлся пропавший подросток

Он жив
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Юноша вернулся домой. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Юноша вернулся домой. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следственное управление СК РФ по Тверской области сообщило, что найден подросток Марк Яшин (2006 года рождения). О том, где он находится его родные не знали с 16 февраля.

Торжокским межрайонным следственным отделом было организовано проведение доследственной проверки по факту пропажи юноши.

Сотрудники Следственного комитета выезжали по месту последнего нахождения несовершеннолетнего, опросили его знакомых. Проводились поисковые мероприятия.

В итоге местонахождение несовершеннолетнего установлено, он вернулся домой. Следователь выясняет обстоятельства его отсутствия.