Военнослужащего Дениса Диева из Конаковского района наградили медалью Суворова за участие в СВО

Военнослужащего Дениса Диева из Конаковского района наградили медалью Суворова Фото: администрация Конаковского района

Военнослужащего Дениса Диева из Конаковского района, по приказу Президента России, наградили медалью Суворова за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные в ходе боевых действий.

Торжественная церемония награждения прошла в актовом зале нового областного военкомата 15 февраля - в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Вручал награду Денису Диеву военный комиссар Тверской области, участник боевых действий в Сирийской Арабской республике полковник Игорь Янин.

- Эта медаль будет всегда напоминать мне о моих боевых товарищах. Пусть они все вернутся живые, здоровые, - сказал Денис Диев после награждения.

Рядовой Денис Анатольевич Диев родился 28 января 2000 года в городе Конаково. Учился в средней общеобразовательной школе и филиале конаковского энергоколледжа, который закончил в 2020 году.

- 10 июля 2020 года был призван на военную службу на Северный флот. В декабре 2020 года заключил контракт. С начала СВО выполнял задачи на Харьковском направлении, неоднократно под огнем националистов эвакуировал автомобили и другую военную технику, - сообщает администрация Конаковского района.