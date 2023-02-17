В Твери всех желающих научат играть в медвежьи шахматы

В медвежьих шахматах на доске сто клеток, а фигуры дополнены парами «медведей» с обеих сторон. Фото: VK/Медвежьи шахматы

Жителей города приглашают сыграть или научиться играть в медвежьи шахматы. Совершенно бесплатно попробовать свои силы в этой игре можно 19 февраля в 14:00 в Пространстве возможностей "Дом 36" (адрес: Советская, 36).

Обучение также бесплатное (если Вы умеете играть в обычные шахматы).

Мероприятие проводят: православный молодежный клуб "Сеятель", общественная организация "Патриоты Твери" при поддержке отдела по делам молодежи Тверской епархии.

Медвежьи шахматы были изобретены 1980-х годах в Твери (тогда - Калинине) Михаилом Сосновским. Со временем про эту игра забыли.

Возрождать медвежьи шахматы в Твери начали в 2021 году. А уже в начале 2022-го в городе, в детском технопарке «Кванториум», подвели итоги межрегионального конкурса по 3D-моделированию и созданию фигур для медвежьих шахмат.

Этой модификации древней игры посвящен паблик в соцсети.