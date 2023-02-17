Библиотеки Твери в праздничные дни будут работать по особому графику

Собираетесь в библиотеку? Посмотрите график работы. Фото: Евгения ГУСЕВА

С 22 по 26 февраля библиотеки муниципальной библиотечной системы Твери будут работать по особому графику.

Центральная городская библиотека имени Герцена:

22 февраля — с 10:00 до 19:00

23, 24, 25, 26 февраля — с 11:00 до 19:00

Библиотеки-филиалы №№ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 16, 18, 19, 21, 25, 27, 29, 30, 33, 36:

22 февраля — с 11:00 до 18:00 (взрослые библиотеки) и с 10:00 до 17:00 (детские библиотеки)

23, 24, 25, 26 февраля — с 11:00 до 19:00 (взрослые библиотеки) и с 10:00 до 18:00 (детские библиотеки)

Библиотека семейного чтения посёлка Сахарово:

22 февраля — с 11:00 до 18:00

24, 25 февраля — с 9:00 до 16:00

23, 26 февраля — выходные дни