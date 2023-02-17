В Твери определены четверо финалистов муниципального этапа конкурса «Учитель года - 2023»

Финалисты на заключительном испытании второго тура под названием «Вопрос учителю года». Фото: администрация Твери.

В Твери продолжаются состязания педагогов в рамках муниципального этапа конкурса «Учитель года - 2023».

Конкурс в этом году состоит из трех туров, которые называются «Учитель-профессионал», «Учитель-мастер» и «Учитель лидер». В пятницу 17 февраля в детском технопарке «Кванториум» восемь учителей приняли участие в заключительном испытании второго тура под названием «Вопрос учителю года». Встреча проходила в формате пресс-конференции.

Вопросы обсудили разные, поговорили об обучении одарённых детей, методах привлечения внимания школьников, важности патриотического воспитания.

По результатам конкурсных испытаний были определены четверо финалистов муниципального этапа конкурса:

- учитель немецкого и английского языков школы № 50 Сабина Муслимова,

- учитель географии школы № 51 Юлия Великотская,

- учитель начальных классов школы № 17 Александра Маматкова,

- учитель истории и обществознания школы № 27 Анастасия Леонова.

Далее педагогам предстоит участие в заключительном конкурсном соревновании - «Педагогический совет». Имя победителя муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2023» станет известно 3 марта. Победитель и три призера будут представлять Тверь на региональном этапе конкурса.