В Твери и районах области с 1 марта вырастет стоимость проезда в автобусах "Транспорта Верхневолжья"

Выгоднее всего платить за проезд по безналу. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

С 1 марта 2023 года в Твери, а также Калининском, Ржевском, Кимрском, Зубцовском, Старицком и Конаковском районах изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте. Соответствующий приказ выпустила Региональная энегергетическая комиссия Тверской области. Стоимость проезда для школьников и льготников, которые составляют 30% всех пассажиров в Тверском регионе, останется прежней.

В Твери при оплате банковской или транспортной картой стоимость проезда составит 30 рублей (было 27 рублей). Предельный тариф (при оплате наличными водителю) - 35 рублей (было 31 рубль).

"Выгоднее всего будет пользоваться абонементом на 60 поездок, разовая стоимость проезда по которому составит 25 рублей", - отмечают в региональном Министерстве транспорта.

В Ржеве стоимость проезда при оплате безналичным способом составит 29 рублей, за наличный расчёт – 35 рублей, в Кимрах и Конаково – 30 рублей при безналичной оплате и 35 рублей при оплате наличными. В Зубцове и Старице стоимость проезда по безналу составит 24 и 20 рублей соответственно, при оплате наличными – 30 и 25 рублей.

В Калининском районе установлен тариф 3,55 рублей за километр при оплате картой и 3,65 рублей за километр – за наличный расчёт.

На пригородных маршрутах в Ржевском, Кимрском, Зубцовском, Старицком и Конаковском районах будут действовать тарифы от 3,55 до 3,85 рублей за километр (в зависимости от муниципалитета и выбранного способа оплаты проезда).

Регулируемые тарифы на перевозки пассажиров и багажа транспортом общего пользования устанавливаются ежегодно. В прошлый раз тарифы менялись 1 января 2022 года.