В Твери состоялся строевой смотр, посвященный Дню защитника Отечества

Оценивались дисциплина, внешний вид, четкость выполнения команд, строевая песня, действия командира Фото: УГИБДД России по Тверской области

17 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества в Твери состоялся строевой смотр среди кадетов и учащихся тверских школ - №16, №4, №27 и №43.

Оценивались элементы строя: дисциплина, внешний вид, четкость выполнения команд, строевая песня, действия командира.

Лучшими в строевом смотре стали кадеты 11 класса Тверской кадетской роты школы №16, на втором месте кадеты школы №4, на третьем кадеты 10 класса тверской кадетской роты школы №16.