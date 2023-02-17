За год в Тверской области было возбуждено 1005 уголовных дел по разным преступлениям

В СУ СК РФ по Тверской области подвели итоги работы за 2022 год Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Следственном управлении СК РФ по Тверской области состоялось расширенное заседание коллегии, посвященное итогам работы следственных органов в 2022 году. Его провел руководитель следственного управления регионального СКР генерал-майор юстиции Альберт Кизимов.

В 2022 году в следственное управление поступило 6500 сообщений о преступлениях (аналогичный период прошлого года - 6298), по которым возбуждено 1005 уголовных дел (868). Окончено расследование 851 уголовного дела (778), из них 423 - тяжкие и особо тяжкие преступления. Расследовано 1156 преступлений (979) из которых 585 относится к категории тяжких и особо тяжких. Принцип обеспечения неотвратимости наказания наиболее ярко проявлялся при раскрытии преступлений, совершенных в прошлые годы. Раскрыто 49 преступлений прошлых лет. В ходе предварительного следствия возмещено свыше 284 млн. рублей (222,5 млн. руб.). Приняты обеспечительные меры к возмещению ущерба - наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью 144,6 млн. (69,4 млн. руб.). Ущерб в виде сумм неуплаченных налогов составил 128,4 млн. рублей (98,7 млн. руб.), который полностью возмещен на стадии следствия.

Продолжается работа с обращениями граждан. В прошлом году их было рассмотрено 4319. Разрешено по существу 3068.

По итогам заседания Альберт Кизимов отметил, что необходимо продолжать активную работу по приоритетным направлениям.