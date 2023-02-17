Четырех пожилых женщин обманули мошенники в Тверской области

Мошенники по телефону обманывали пожилых жительниц Тверской области

В полицию обратились четыре пожилые женщины в возрасте от 75 до 88 лет - жительницы города Кимры - и сообщили, что неизвестные похитили у них деньги. Общая сумма ущерба составила 2 310 000 рублей.

Полицейские выяснили, что все преступления совершены по одной схеме: аферисты звонили на городские телефоны пенсионерок и сообщали, будто их родственники совершили ДТП, и им требуются деньги, чтобы избежать уголовной ответственности.

Деньги у пенсионеров забирал курьер.

По ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество" возбуждены уголовные дела.