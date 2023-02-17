Еще в одном райцентре Тверской области установлены синие контейнеры для раздельного сбора мусора

Синие контейнеры появились в Кувшиново. Фото: ПТО

В Тверской области в Кувшиновском районе установили синие контейнеры для сбора вторичного сырья. Работа по развитию в регионе комплексной системы обращения с ТКО ведется по национальному проекту «Экология».

Первые контейнеры для раздельного сбора мусора были установлены в 2019 году в Твери. Летом 2022 года синие емкости начали устанавливать на мусорных площадках в Конаковском районе, а в ноябре - в Нелидовском, Вышневолоцком, Осташковском и Кимрском округах.

Теперь 20 синих контейнеров появились в Кувшиново и его окрестностях. В них нужно складировать бумагу, пластик, металл и стекло, а в сетки только пластиковую тару. Все эти отходы будут направлены на сортировочные ленты, а далее на переработку. При этом в синий контейнер нельзя выбрасывать бумагу, которая соприкасалась с жиром, обои, фотобумагу, зеркала, хрусталь и фарфор. Все это, наряду с другими отходами, неподлежащими переработке, как, например, влажные салфетки, чехлы для телефонов, губки для мытья посуды и органические отходы, необходимо складывать в зеленые контейнеры.

Добавим, что недавно региональный оператор ООО «ТСАХ» приобрел девять новых машин: семь мусоровозов и два ломовоза. В ближайшее время техника выйдет на линию, будет курсировать по территории региона и транспортировать мусор.