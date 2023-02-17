Госавтоинспекция проверит водителей на трезвость в Тверской области

В Тверской области пройдут проверки водителей на трезвость Фото: УГИБДД России по Тверской области

УГИБДД России по Тверской области с 17 по 19 февраля 2023 года на территории региона проведет профилактическое мероприятие "Контроль трезвости". Рейд организован с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий и предотвращения участия в дорожном движении водителей, управляющих транспортными средствами с признаками алкогольного и наркотического опьянения.

Госавтоинспекция призывает граждан сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения.

Звоните по телефонам дежурной части: "02" или "102".