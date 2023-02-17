Домашний кот и глухарь сошлись в бою на солнечной поляне в Тверской области

Глухарь и домашний кот сошлись в неравной схватке Фото: vk.com/tohasmirnovv

На солнечной поляне в Вышневолоцком городском округе сошлись в неравной схватке глухарь и домашний кот. Пушистый хищник издали заметил "добычу", которая, как потом выяснилось, оказалась ему не по силам и смогла дать отпор.

Глухарь, завидев кота, в свою очередь не растерялся и пошел навстречу.

- Ослепленный лучами солнца, демонстрируя токовое поведение, он защищал свою пернатую подругу, которая пряталась в зарослях, - пояснили в Минприроды региона.

К удивлению, очевидцев, схватка происходила в присутствии людей и вблизи жилых домой. Противостояние продолжалось, пока кот не спрятался под балконом одного из домов.

Видео опубликовал в соцсети местный житель Антон Смирнов.