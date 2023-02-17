В Тверской области продолжается массовый отстрел волков

60 охотников добыли девять особей волка Фото: vk.com/belgazet

В Бельском муниципальном округе, в Чичатском охотхозяйстве прошла массовая результативная охота на волков.

- За два часа добыто 9 волков. Всего было 10, ушел только один, - сообщает "Бельская правда". В охоте на волков приняли участие 60 человек, охотники из нескольких регионов.

Ранее Минприроды региона сообщало, что любительская и спортивная охота на волков открыта в период с 1 января по 31 марта 2023 года. К началу февраля было добыто 66 особей.