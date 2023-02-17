В Тверской области инвесторам предоставят земельные участки для создания производств

На заседании межведомственной комиссии в областном правительстве. Фото: ПТО

В Твери и Калиниском районе запланировано создание новых производств, связанных с полиэтиленовыми трубами и полуприцепами. 17 февраля губернатор Игорь Руденя провел в областном правительстве заседание межведомственной комиссии по земельным отношениям, на котором решено предоставить участки под эти проекты.

В Тверской области сейчас действует комплексная система поддержки инвесторов, и одна из мер – предоставление земельных участков в аренду без торгов.

Пресс-служба областного правительства сообщила, что такую поддержку получит инвестор, который планирует открыть производства полиэтиленовых труб и изделий из пластика в Калининском районе.

Это позволит предприятию ежегодно выпускать до 2,9 тыс. тонн продукции. На новом производстве будет создано 38 рабочих мест. Инвестпроект предполагается реализовать до 2024 года.

В промышленной зоне «Лазурная» в Твери будет без торгов предоставлен в аренду участок для создания производства осевых агрегатов и полуприцепов.

Сегодня в России нет предприятий, производящих осевые агрегаты, а значит инвестор при содействии правительства региона сможет подать заявку на получение федеральной поддержки своего импортозамещающего проекта.

На территории площадью около четырех гектаров предполагается строительство двух цехов, склада и административных зданий. Планируется создать 54 рабочих места.

Цеха должны ввести в эксплуатацию в 2028 году.

Кроме того, на заседании приняты решения для реализации инвестпроекта по расширению производства тверского стекольного завода.