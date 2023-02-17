Жителей Тверской области предупредили о метелях и сильном ветре 18-19 февраля

Жителей региона предупредили об ухудшении погоды Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр сообщает, что 18-19 февраля в регионе ожидается ухудшение погоды.

В выходные синоптики обещают сильный снег и метели. Ожидается усиление юго-восточного ветра, отдельными порывами 12-17 м/с.

Температура воздуха днем -6... -1 градус, ночью -11... -9.

Спасатели рекомендуют гражданам соблюдать меры личной безопасности, воздержаться от выездов за город без крайней необходимости.

Будьте внимательны и осторожны!